L’Italia non è un paese per famiglie la diretta con Martina Albini per scoprire i contenuti del WeWorld index 2025

Martedì mattina al Senato viene presentato il rapportosulla condizione di donne, bambine, bambini e giovani nel nostroe assegna alappena la sufficienza.In particolare, ciò che emerge è che, non è unper. Dei risultati del rapportone parleranno martedì pomeriggio alle 16Castigliani e.Dal rapporto In Italia, oltre 1 donna (28,3%) e 1 minore (29,9%) su 4 vivono in regioni con un accesso limitato ai diritti fondamentali; Le donne registrano la performance peggiore (42,4 su 100), confermandosi il gruppo sociale più vulnerabile e maggiormente esposto a marginalizzazione e violazione dei diritti umani. All’interno delanche i risultati inediti di un sondaggio realizzato insieme a Ipsos, condotto su 1.