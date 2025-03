Ultimouomo.com - L'Italia non deve avere paura delle partite

Per lunghissimo tempo è stata forte l’idea che per i successi della Nazionale fosse necessario basare la squadra su un “blocco” di una squadra di club. È successo per esempio nel caso del “blocco Juve” nei mondiali di Argentina 1978 e Spagna 1982. Adesso sembra che la funzione coesiva del “blocco” possa essere sostituita da quella del modulo di gioco. Il 3-5-2 ha assunto una dimensione identitaria del calciono. La migliore squadra del Paese negli ultimi anni, l’Inter, gioca da tempo con questo modulo. L’Atalanta, alternando il 3-4-1-2 al 3-4-3, dispone i suoi giocatori in campo in maniera molto simile. Fino alla passata stagione la Juventus di Allegri ha ampiamente usato il 3-5-2, mentre Antonio Conte a Napoli, dopo la cessione al PSG di Kvaratskhelia, ha più volte utilizzato la sua versione del 3-5-2.