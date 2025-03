L’Italia è impostata per il test di qualificazione della Coppa del Mondo Haaland dopo l’uscita della Nations League

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-24 01:42:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:dovrà affrontare la minaccia del Manchester City e dell’attaccanteNorvegia Erlingnel 2026delche si qualificadalla Lega delle Nazioni.I risultati dei quarti di finalehanno finalizzato la line-up per le qualifiche UEFA per le finali del prossimo anno, che sono iniziate questa settimana.Gli Azzurri inizieranno la loro campagna per assicurarsi un posto nel torneo a 48 squadre di giugno. Entrano nel Gruppo I a causaloro perdita di trimestre in Germania.La prima partita delsarà contro la Norvegia a Oslo, conche probabilmente apprezzerà un incontro con una squadra che ha subito un bizzarro secondo gol nel loro sorteggio di 3-3 in base a gamba con la Germania domenica.