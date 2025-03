Isaechia.it - L’Isola dei Famosi, svelate le prime due naufraghe della nuova edizione: ecco chi sono

Manca poco al viadeldei.Il reality show che andrà in onda subito dopo il nuovo lancio di The Couple, quest’anno avrà tutto un nuovo sapore: la conduzione infatti, per il primo anno, è stata affidata a Veronica Gentili. L’attuale conduttrice de Le Iene, quest’anno sarà anche al timone deldei. Inviato del reality show che mette a dura prova la sopravvivenza dei naufraghi sarà Pierpaolo Pretelli.Ma se abbiamo certezze su chi sarà la conduttrice, chi sarà l’inviato in Honduras, mancano ancora delle sicurezze su chi sarà l’opinionista (o gli opinionisti) di questadeldei. Da giorni infatti si vocifera di Simona Ventura come unica opinionista ma ancora nulla di certo. E sul cast dei papabili naufraghi? Ancora nessun nome era circolato, o almeno fino a pochi istanti fa.