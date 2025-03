Biccy.it - L’Isola dei Famosi: “Loro sono le prime due concorrenti ufficiali”

La nuova edizione dedei, la prima condotta da Veronica Gentili, prenderà vita dopo The Couple di Ilary Blasi e secondo Gabriele Parpiglia sarebbero due le naufragheal momento. Ovvero: la tennista Camila Giorgi e Chiara Balistreri.#isoladeipic.twitter.com/WrSyRwgoAF— Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) March 24, 2025“LededeiCamila Giorgi e Chiara Balistreri“, ha detto Gabriele Parpiglia a Studio100. Quest’ultima non è molto nota, ma è stata ospite a Verissimo e a Le Iene per raccontare la sua storia da vittima di un amore tossico e di un uomo violento. L’altra è una famosa tennista.dei, chi è Chiara BalistreriDopo una denuncia, nel 2022 nei confronti di Gabriel (il fidanzato di Chiara) scattano le misure cautelari, ma lui scappa e viene dichiarato latitante.