Lettera43.it - L’ira del premier della Groenlandia: «La visita della moglie di Vance è altamente aggressiva»

Mute B. Egede, primo ministro, ha dichiarato che laprogrammata nel territorio autonomo danese da parte di funzionari statunitensi, tra cui Ushadel vicepresidente americano, sarebbe «» e rischierebbe di far precipitare le relazioni a un nuovo minimo dopo che Donald Trump è tornato a parlare di annessione agli Usa.JDe laUsha (Getty Images).Ushasi recherà inper assistere alla gara nazionale di slitte trainate da caniUshadi JD numero due Trump, si recherà inquesta settimana per assistere alla gara nazionale di slitte trainate da cani dell’isola e «celebrare la cultura e l’unità», ha fatto sapere la Casa Bianca. Anche Mike Waltz, consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, dovrebbere il territorio autonomo danese questa settimana.