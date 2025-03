Bergamonews.it - Lions Bergamo, ad Ancona la quarta sconfitta su quattro: vincono i Dolphins 48-14

partite,sconfitte. Icadono anche sul campo dei GLScon un netto 48-14 in una partita mai in discussione giocata di fronte a 600 spettatori presenti sugli spalti del campo Nelson Mandela.E’ stata una gara a senso unico quella andata in scena sul sintetico anconetano con i ragazzi di coach Parker che sono partiti subito alla grande dettando i tempi del gioco, mentre gli orobici non sono riusciti a trovare punti utili fino al terzo quarto, a punteggio ormai compromesso sul 24-0.Nonostante l’ottimo approccio difensivo, due touchdown di Flamini e Orlandini indirizzano subito la gara, poi Terhark nel secondo quarto trova un altro varco nella difesa orobica, che combatte ma fatica ad arginare le offensive di casa.Nel terzo quarto l’asse Butterfield-Zani porta ai primi punti sul 24-7, ma subito Iudicone ripristina il margine.