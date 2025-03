Lanotiziagiornale.it - L’interesse degli italiani per la politica è in picchiata. Lo denuncia uno studio dell’Univesità Cattolica con Ipsos

Come emerge dopo ogni tornata elettorale,per laè sempre più in. Stando all’ultima rilevazione del centro di Polidemos-, frutto della partnership creata tra il Centro di ricerca sulla democrazia dell’Universitàdel Sacro Cuore e la società di indagini di mercato e sondaggi di opinione, tutti gli indicatori segnalano una crescita dello scetticismo e della disaffezione. C’è un aspetto, però, su cui la maggioranza delle italiane esi trova concorde, pur in un contesto di cambiamenti di rotta spettacolari, a cominciare dagli Stati Uniti di Donald Trump: la necessità di agire per mitigare il cambiamento climatico riducendo le attività inquinanti. Per esempio, il 62% è per un’ulteriore riduzionespazi dove è consentito fumare e ben il 73% è per una limitazione del consumo di suolo.