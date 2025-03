Sololaroma.it - L’infortunio di Dybala è la prova del nove: Baldanzi e Soulé devono caricarsi la Roma sulle spalle

Esiste unacon e una senza. Il concetto espresso ai tempi da Mourinho è ormai chiaro ed evidente a tutti. L’argentino, da quando è arrivato nella Capitale, è stato il fuoriclasse sul quale i giallorossi spesso si sono aggrappati e anche in questa stagione ha fatto la differenza. Non si tratta tanto degli 8 gol e dei 4 assist collezionati, ma dei colpi di un calciatore che quando ha il pallone tra i piedi è capace di cambiare la partita con un semplice spunto. Ed è proprio questo tassello che mancherà a Ranieri da qui alla fine della stagione.di, infatti, era ciò di cui lanon aveva assolutamente bisogno, soprattutto considerando che tra le ultime 9 gare che rimangono i giallorossi affronteranno ben 6 big. Contro Juventus, Lazio, Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan la compagine capitolina dovrà cercare di collezionare più punti possibili se vorràre seriamente a conquistare un posto in Europa.