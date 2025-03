Ilgiorno.it - L’inflazione rialza la testa: cosa cambia per i milanesi? Ce lo spiega il professore Andrea Monticini

Leggi su Ilgiorno.it

di Econometria finanziaria dell’Università Cattolica, il dato arriva dall’Istat: dopo un periodo di stabilità,la. È un problema? «Il problema delrimane, al momento, risolto. Il tasso attuale è abbondantemente sotto il 2%, in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea. Non si può parlare di un’emergenza». E a Milano dove il caro prezzi (e case) continua a svuotare le tasche dei cittadini più che nel resto del Paese? «Milano, nonostante il recente aumento dell’1,3% su base annua del, che va valutato con cautela perché si tratta di un dato mensile, è al di sotto della media nazionale. Attualmente è al cinquantaduesimo posto nella classifica delle città con maggiore inflazione, mentre ci sono aree in cui l’aumento è stato più marcato, per esempio Siena.