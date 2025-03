Ilgiorno.it - L'indagine su San Siro, il sindaco Sala: “Atto dovuto”. E sul suo futuro: “Ho il sostegno dei cittadini, mi chiedono di resistere”

Milano, 24 marzo 2025 – "È un”. Così ilBeppedefinisce il fascicolo aperto dalla Procura di Milano sulla vendita di Sane delle aree ai club da parte del Comune. "Stiamo parlando di un modello 45, che vuol dire il registro degli atti non costituenti notizie di reato", ha specificatoa margine della premiazione delle botteghe storiche. Nel fascicolo, coordinato dal pool guidato dall'aggiunta Tiziana Siciliano che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione, si intende verificare se con la vendita di stadio e aree limitrofe ci siano o meno danni per le casse pubbliche. In procura a febbraio è stato presentato un esposto, partendo dalla vicenda dei carotaggi abusivi, da parte del comitato Sì Meazza, presieduto da Luigi Corbani. "La Procura quando deifanno una denuncia apre un fascicolo e poi decide come classificarlo - ha aggiunto -.