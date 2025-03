Dilei.it - L’incredibile villa con vasca degli squali in vendita a 45 milioni di sterline

Un altro colpo di scena immobiliare nel deserto californiano. A Palm Desert spunta di nuovo sul mercato una maxi-da 59di dollari, roba da far impallidire anche le Kardashian. A venderla è Len Evans, magnate di Seattle con l’occhio lungo, che nel 2022 se l’era accaparrata per “soli” 42.Architettura da copertina e vezzi da miliardario annoiatoL’autore del capolavoro è Guy Dreier, architetto celebre per le sue linee ondulate, i tetti in rame e gli spigoli fuori regola. Una casa-scultura da 2973 metri quadrati che nel 2007 era stata fatta erigere da Duane Hagadone, il tycoon dell’editoria e dell’hospitality, che per costruirla si è fatto radere una cresta montuosa. Oggi non si potrebbe più fare, ma allora nessuno ha battuto ciglio.Le tre piscine a forma di mandorla sono circondate da lussureggianti giardini paesaggistici, creando un’oasi privata nel deserto.