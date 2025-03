L’incredibile autogol dell'Amministrazione Trump. Così ha condiviso in chat i piani di guerra in Yemen (che J.D. Vance non voleva)

Leggi su Open.online

A volte perché notizie top secret trapelino è necessaria una “talpa” che la riveli dall’interno, a volte basta un semplice smartphone. Come accaduto al direttore dell’Atlantic Jeffrey Goldberg, in modo davvero incredibile. Il giornalista Usa ha raccontato oggi di essere stato invitato per errore dal consigliere alla sicurezza nazionale americano Michael Waltz in unacon tutti i principali collaboratori del presidente Donald. E proprio qui ha ricevuto in anteprima mondiale ididettagliati dell’attacco contro gli Houthi, poi avvenuto lo scorso 15 marzo. Un semplice messaggio come tanti, scritto dal segretario alla Difesa Pete Hegseth (su Signal) in cui erano specificati obiettivi, tempistiche e armi utilizzate. Ma soprattutto una conversazione privata e crittografata – i messaggi si autocancellano dopo una settimana – in cui il vicepresidente JDmostra in vari passaggi di non essere d’accordo con la strategia decisa da