Notizieaudaci.it - Liliana Resinovich, il fratello: ‘Visintin non voleva perdere controllo e stabilità economica’

Sergio: ‘Credo che occorra fare indagini sul mio ex cognato’Non era mai stato così circostanziato nelle accuse, invece Sergionon soltanto è tornato a suggerire di indagare su Sebastiano Visintin e familiari e persone che gli sono vicini, ma per la prima volta si è concentrato sul tipo di movente parlando non di generico omicidio per sua sorella,, ma di femminicidio con un movente non solo economico ma anche di volontà di ‘’. ‘Si è trattato di un brutale femminicidio’Deve averci pensato bene Sergio, che in una intervista all’Ansa si è espresso con precisione e oculatezza. Già due anni fa circa aveva depositato in procura un atto in cui chiedeva che le indagini si estendessero a Sebastiano Visintin, il marito di