Genovatoday.it - Ligorna rimontato dal Chisola

Leggi su Genovatoday.it

Un punto per ilcolto allo Stadio Marola di Vinovo nel Girone A di Serie D. La squadra genovese in vantaggio per 0-2 nel primo tempo, viene rimontata dal, capace di concretizzare il pari nel recupero con la rete di Marmo.La gara si era messa nel migliore dei modi per il.