Liceo Copernico di Bologna occupato dagli studenti | fumogeni sul tetto

, 24 marzo 2025 – Si allarga alscientificola protesta degli. Dopo il Minghetti, infatti, anche l’istituto di via Garavaglia è stato, che stamattina si sono radunati in cortile al grido di “Riprendiamoci i nostri spazi”. Gli alunni contestano il modello educativo e le politiche scolastiche promosse dal ministro dell’Istruzione Valditara giudicate “repressive”. Alcunisono anche saliti suldella scuola e hanno acceso alcuni. Poi tutti in cortile dove si stanno organizzando dibattiti, assemblee e momenti di svago. Il tutto documentato dal collettivo, organizzatore della protesta, sui propri canali social. Minghetti: denunce e polemiche L’occupazione deldi via Garavaglia, in zona Fiera, segue come detto quella andata in scena nei giorni scorsi alMinghetti, dove peraltro il preside ha presentato denuncia dopo i danneggiamenti alla scuola provocati