Quifinanza.it - Libretto postale dormiente, come evitare la chiusura e non perdere i soldi

Da tanti anni ilè considerato dagli italiani un simbolo di sicurezza e risparmio. Tutto ha avuto inizio con la legge 2779 del 27 maggio 1875 che dispose la creazione di una cassa di risparmiocentrale sotto la garanzia dello Stato e ricompresa nella Cassa Depositi e Prestiti. Quella legge non aveva solo la volontà di assecondare il desiderio di accumulare ricchezza ma anche di educare gli italiani. Il risparmio era infatti legato in modo molto stretto alla società che stava nascendo. Quintino Sella affermò infatti che “un popolo vale quanto risparmia”.E così ilnel corso degli anni ha permesso a tante persone di mettere da parte delle piccole somme di denaro in modo semplice e accessibile. Prima era una presenza fissa nelle famiglie italiane. Spesso, infatti, veniva aperto dai nonni per i nipoti o dai genitori per insegnare ai figli l’importanza di mettere un piccolo capitale da parte.