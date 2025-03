Screenworld.it - L’IA di Google ora può guardare il mondo dalla fotocamera dello smartphone

ha iniziato a distribuire una delle più rivoluzionarie funzionalità della sua intelligenza artificiale Gemini: la capacità di vedere in tempo reale attraverso lao direttamente dallo schermo. Questo aggiornamento consente agli utenti di ricevere risposte immediate su ciò che stanno guardando, rappresentando un importante passo avanti nello sviluppo interattivo delle intelligenze artificiali e sul loro potenziale.Queste funzionalità sono disponibili esclusivamente per gli abbonati al pianoOne AI Premium. L’annuncio arriva quasi un anno dopo la prima dimostrazione del Project Astra, il motore tecnologico alla base di questa innovazione. Alcuni utenti hanno già segnalato la comparsa di queste funzioni sui loro dispositivi, tra cui un utente di Reddit che ha mostrato il sistema in azione su un telefono Xiaomi.