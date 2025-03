Sport.quotidiano.net - L’Hokkaido non si ferma. Ricci Maccarini è una furia

Hokkaido Bologna 3Mgr Grassobbio 1(25-21; 22-25; 25-17; 25-14) HOKKAIDO BOLOGNA: Tassoni 5, Ronchi 15,19, Bernardis 17, Reccavallo 6, Bandieri 9, Chiella (L1); Serenari 5, Falzone, Tito 1, Bigozzi. Non entrati: Popov (L2), Dalfiume, Imperato. All. Guarnieri. MGR GRASSOBBIO: Vavassori 2, Gritti 8, Corti 17, Gamba 6, Ravasio 5, Musitano 16, Boschini (L1), Cavoto (L2); Savino, Magatelli, Mauri. Non entrati: Bolla, Colombi. All. Incitti. Arbitri: Zoffoli e Schino. La Hokkaido è tornata: terza vittoria consecutiva, Bologna resta in scia a Villadoro e ai playoff per il ritorno in A3. Il turno infrasettimanale e i 5 set giocati a Modena hanno lasciato il segno: out il secondo palleggiatore Beneventi per noie al ginocchio, Tassoni non è al meglio ma stringe i denti, come, che gioca con un dito fasciato, e capitan Ronchi, che coach Guarnieri gestisce sostituendolo nei finali di set, ma Bologna va oltre la stanchezza e si prende i tre punti, piegando Grassobbio.