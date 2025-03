Ilnapolista.it - L’ex presidente del Barcellona Rosell: «La politica sbrana il calcio, mi è costata due anni di carcere»

Leggi su Ilnapolista.it

Sandroè statodeldal 2010 al 2014, ed è finito inper due, in custodia cautelare tra il 2017 e il 2019. El Paìs rilancia una sua riflessione sulla rivista TantaLibre sull’inaspettata frequenza con cui lainfluenza e interviene nel mondo del. Perché la sua vicenda ne è un esempio.“Il rapporto tra, soprattutto in Catalogna, ha raggiunto nuovi livelli di conflitto. Durante il mio mandato comedel Barcelona, ??ho sperimentato la brutalità con cui lanon solo influenza, ma anche spudoratamente e crudelmente investe lo sport. Durante il mio mandato, un gruppo di politici all’interno del governo spagnolo, in particolare Alicia Sánchez Camacho,del Partito Popolare in Catalogna, mi ha incluso in una lista di “potenziali separatisti catalani” da eliminare.