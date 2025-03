Unlimitednews.it - Levante For, Frulli “Sviluppiamo attività delle fiere specializzate”

Leggi su Unlimitednews.it

BARI (ITALPRESS) – “For – ha affermato il presidente della Nuova Fiera del, Gaetano– è un format su cui abbiamo investito. Questa è la terza edizione. Ci stiamo investendo tanto, perché abbiamo visto che non solo questo diventerà un appuntamento fisso del palinsesto della Fiera del, ma sta diventando uno dei più attrattivi sia in termini di visitatori, sia in termini di specificità degli allestitori e degli espositori. C’è un mondo di grande vivacità e quest’anno lo abbiamo anche arricchito con un padiglione in più, il che vuol dire che la fiera sta crescendo. Ma soprattutto avremo anche ospiti importanti, che andranno ad animare un evento che raccoglie una fascia di età incredibili: vediamo ragazzini, bambini, ma anche gente adulta, comunque appassionata, che vive questi tre giorni in fiera con un grande entusiasmo.