L’esplosione stellare attesa dagli scienziati | Sarà la più forte degli ultimi 50 anni Dove e quando potremmo vederla

Entro l’estate 2026 una nuova stella illuminerà il cielo, ma solo per pochi giorni. Secondo un gruppo di ricercatori dell’Arizona State University, la stella T CrB – a tremilaluce dalla Terra –protagonista di un’esplosione. Si tratta delle cosiddette novae,cioè un astro aumenta improvvisamente la sua luminosità diventando visibile a occhio nudo, per poi ritornare al suo stato originale. C’è addirittura chi, come l’astronomo Jean Schneider dell’Osservatorio di Parigi, ha individuato due date precise in cui potrebbe accadere: il 27 marzo 2025 – tra pochi giorni, dunque – o il 10 novembre 2025.La ricorrenza ogni 80Come essere certi che accadrà? Quello della nova della costellazione della Corona Boreale è un vero e proprio ciclo. Gli astronomi ritengono che ci siano testimonianze di questa esplosioneaddirittura fin dal 1217, e le ultime due risalgono al 1866 e al 1946.