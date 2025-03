Thesocialpost.it - L’esercito israeliano ha arrestato uno dei co-registi palestinesi di “No Other Land”

hauno dei co-del documentario vincitore dell’Oscar “No”. Il fatto è accaduto durante un attacco da parte di decine di coloni israeliani al villaggio palestinese di Susiya, situato nell’area di Masafer Yatta. Durante l’incidente, le proprietà locali sono state distrutte e Hamdan Ballal è stato aggredito. Mentre veniva soccorso e trasportato in ambulanza, le forze israeliane hannolui e un altro palestinese.A denunciare l’episodio è stato il gruppo di attivisti Center for Jewish Nonviolence, che ha sottolineato come la posizione di Ballal sia attualmente sconosciuta. Yuval Abraham, co-regista del documentario, ha affermato su X che Ballal è stato “linciato” e ha riportato ferite alla testa e allo stomaco. Inoltre, ha aggiunto che non si sa se Ballal stia ricevendo assistenza medica.