L'eredità del maestro Bontempi. In mostra 84 regali d'autore

Alla scoperta di un pezzo di cultura italiana del Novecento custodito nella pancia della scuola in via Battisti. Successo per l’Incontro, apertura straordinaria della Collezione, 84 doniagli alunni agratesi degli anni Cinquanta. Un gioiello con lettere autografe, componimenti, dipinti, incisioni di Salvatore Quasimodo, Lucio Fontana, Aligi Sassu, Ernesto Treccani, Michele Cascella, Corrado Govoni, Mario Luzi, Arnaldo Pomodoro, Sibilla Aleramo, Ottone Rosai, Giorgio Caproni e tanti altri grandi del secolo scorso. Un patrimonio che il Comune vuole mettere a disposizione del pubblico a cadenza regolare. A fare da cicerone, un’insegnante, Silvana Meroni: è lei che sabato ha accompagnato i visitatori alla scoperta delche ideò il fondo, Enzo, e delle opere.