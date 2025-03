Lanazione.it - Leocorno Restaurata la sala delle bandiere

Prosegue il percorso della Contrada deldella riappropriazione del proprio territorio: da oggi le bandieraie della Contrada hanno un nuovo elegante e funzionale "affaccio" nella piazza Virgilio Grassi con una, oltretutto "firmata" da Francesco Carone, uno dei artisti più originali che questa città si permette. "E’ stata proprio da una sua idea – ci dice il priore Alessandro Mariotti – che ci siamo mossi attraverso il progetto "Il filo nascosto", aderendo al bando Let’s Art della Fondazione Mps. Il risultato è questa stanza polivalente, dove accanto ad una particolare esposizione dei tamburi "imperiali", abbiamo realizzato il nuovo laboratorio per le banderaie, con un tavolo illuminato che permette un lavoro molto più funzionale". "E’ il modo – prosegue Mariotti – per animare e vivere un altro angolo di territorio, accanto ad un’altra importante parte del nostro patrimonio, quello dedicato all’esposizioneopera della Congrega degli Artisti che, proprio in concomitanza con la Festa Titolare, vedrà ampliarsi i propri spazi espositivi ad altri piani sotterranei e questo accadrà entro il prossimo settembre, con le opere di Decca, Fromanger e altri importanti artisti contemporanei, fra cui una particolare ed unica visioneFonti di Follonica di Dario Neri.