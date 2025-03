Dayitalianews.com - Lecco, paura sulla SS36: undici veicoli coinvolti in un incidente a catena

Questa mattina, lunedì 24 marzo, un gravestradale ha causato notevoli disagi lungo la Strada Statale 36, nel tratto Milano-, all’altezza di Annone di Brianza, in provincia di. Il sinistro è avvenuto intorno alle 7:30, in direzione nord, coinvolgendo ben.Dinamica dell’e primi soccorsiSecondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato con un tamponamento tra due auto, che avrebbe poi innescato una serie di impatti a. Subito dopo l’accaduto, sono stati allertati i soccorsi. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto gli operatori sanitari del 118, insieme ai volontari della Croce Verde di Bosisio Parini e di Lariossoccorso di Erba.Due persone sono rimaste ferite, un uomo di 31 anni e una donna di 30 anni, fortunatamente non in gravi condizioni.