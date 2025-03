Romadailynews.it - L’eccidio delle Fosse Ardeatine, oggi 24 marzo

, 242025, Roma ricorda le 335 vittime innocenti, cadute sottonazista del 1944. La città ospita diverse iniziative per onorare la loro memoria e riflettere sul valore della pace e della resistenza.La giornata è iniziata alle 10:00 con una solenne cerimonia al Mausoleo, situato in Via Ardeatina 174. Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono stati letti i nomi335 vittime, seguiti da preghiere cattoliche ed ebraiche. La cerimonia ha sottolineato l’importanza di non dimenticare le atrocità del passato e di promuovere valori di pace e tolleranza.Oltre alla cerimonia ufficiale, Roma ha organizzato ulteriori attività culturali per coinvolgere la cittadinanza:Piazza del Campidoglio, ore 15:00: Si è svolta una commemorazione pubblica con un concertoVoci Bianche della Scuola di Canto Corale del Teatro dell’Opera di Roma.