Sololaroma.it - Lecce, Sticchi Damiani: “La Roma è una formazione forte e in forma”

Al rientro dalla pausa per le nazionali, laaffronterà ilal Via Del Mare nell’anticipo di sabato 29 marzo alle 20:45.: “Possiamo fare risultato con chiunque”In vista della partita, il presidente delSaverioha rilasciato un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno: “Sono tutti concentrati sull’obiettivo. Come lo siamo noi dirigenti, ho la massima fiducia nel gruppo. I ragazzi sono consapevoli di quanto sia importante per la società, per il Salento e per la nostra gente raggiungere il traguardo prefissato. Ma lo è anche per la loro carriera“. Sulle condizioni di Gaspar: “Innanzitutto sono contento per il ragazzo. Il fatto che abbia giocato per 90? può solo fargli bene perché lo metterà ancor più nelle condizioni di farsi trovare pronto alla chiamata dell’allenatore.