Lecce-Roma, le possibili scelte di Ranieri: chi sostituisce Dybala?

Con il weekend ormai alle spalle siamo entrati nella settimana che porterà alla ripresa del campionato, con lache sarà di scena a, allo Stadio Via del Mare, sabato 29 marzo, con fischio d’inizio alle ore 20.45. Quello con i salentini sarà dunque uno degli anticipi della trentesima giornata di Serie A, con la formazione diche viaggia alla caccia della settima vittoria consecutiva per alimentare i sogni di un possibile piazzamento al quarto posto, che significherebbe Champions League.Il cammino resta ancora lungo e complicato, ma i giallorossi potrebbero avere buona parte del proprio destino tra le mani visti i tanti scontri diretti che dovranno affrontare da aprile in avanti. Latornerà martedì ad allenarsi per preparare l’impegno con il, con anche i vari nazionali che torneranno a disposizione di