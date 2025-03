Formiche.net - Lealtà e regole, i dazi sono un freno al mercato. L’intervento di Mattarella

La pacatezza e lo stilegli stessi di questi lunghi anni fuori e dentro il Quirinale. Ma non per questo il messaggio di Sergioè risultato meno forte, meno incisivo. Anche per il suo destinatario più lontano, geograficamente parlando: Donald Trump. L’occasione per esporsi in prima persona sul tema economico più caldo del momento, iimposti a due terzi diglobale dagli Stati Uniti, non poteva essere migliore. Ovvero il palco di Agricoltura è, il villaggio allestito a ridosso di Piazza della Repubblica, a Roma. Il senso delle parole dipuò essere riassunto più o meno così: in un mondo interconnesso dalla tecnologia e bisognoso di equità e distribuzione del benessere non può esserci spazio per pulsioni neo-protezioniste. Specialmente a discapito di Paesi tradizionalmente alleati degli Usa.