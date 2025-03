Iltempo.it - Le visite di lady Vance e Waltz scatenano il caos: “Usa altamente aggressivi”

Leggi su Iltempo.it

Il primo ministro della Groenlandia Mute B. Egede ha dichiarato che la visita programmata sull'isola da parte di funzionari statunitensi, tra cui Usha, moglie del vicepresidente degli Stati Uniti JD, è “aggressiva”, facendo precipitare le relazioni a un nuovo minimo dopo che il presidente Donald Trump ha promesso di annettere il territorio autonomo danese. Lasi recherà in Groenlandia questa settimana per assistere alla gara nazionale di slitte trainate da cani dell'isola e “celebrare la cultura e l'unità della Groenlandia”, secondo una dichiarazione della Casa Bianca. Anche il consigliere per la sicurezza nazionale Mikedovrebbe visitare il territorio questa settimana, secondo una fonte a conoscenza del viaggio. “Cosa ci fa il consigliere per la sicurezza nazionale in Groenlandia? L'unico scopo è dimostrare potere su di noi”, ha detto Egede in un'intervista rilasciata al quotidiano groenlandese Sermitsiaq.