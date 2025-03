Anteprima24.it - Le Uova di Pasqua AIL Benevento ODV Sezione “Stefania Mottola”

Tempo di lettura: 3 minutiDentro un Uovo diAIL c’è molto di più di una semplice sorpresa. C’è il sostegno studi scientifici in tutta Italia, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e il supporto ai Centri Ematologici. Ci sono i sogni di migliaia di pazienti che tu puoi aiutarci a realizzare.Per continuare a far crescere la Ricerca abbiamo bisogno del tuo aiuto: il 4, 5 e 6 aprile scegliendo lediAIL con un contributo minimo di 15 euro ci aiuterai a sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma e a portare aiuto a tanti pazienti. Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia, è grazie al lavoro di AIL e al tuo sostegno. Ormai, la storia della ricerca in ematologia e la storia di AILODV Sezione “Stefania” scorrono in maniera parallela, permettendo di raggiungere importanti traguardi sul fronte delle terapie ma anche del miglioramento della qualità di vita di malati e famiglie.