Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 24 marzo

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025. Ariete Siete ancora sotto pressione della Luna, un po' esauriti fisicamente e irrequieti in famiglia, ma molto attivi mentalmente. Fate benissimo a non mollare, la situazione astrale per le questioni professionali e finanziarie vive un crescendo incredibile. Un momento di riflessione, soprattutto nei rapporti con collaboratori-superiori, poi prenderete le decisioni sotto la vostra Luna nuova il 29. Saranno decisioni importanti anche per la famiglia, figli, abitazione, amore. Toro L'effetto della Luna ultimo quarto prosegue quasi tutto il giorno, sostenuto da Urano e Saturno, pianeti in stretto rapporto con il capitale economico.