Le reazioni politiche | chi chiede cambi di rotta e chi invoca dimissioni

La Procura ha aperto una indagine sulla vendita dello stadio Meazza a Inter e Milan, per ora è conoscitiva, senza ipotesi di reato e senza indagati. Nel fascicolo, coordinato dal pool guidato dall’aggiunta Tiziana Siciliano che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione, si vuole verificare se con la vendita di stadio e aree limitrofe del quartiere San Siro ci siano o meno danni per le casse pubbliche, così come segnalato dall’esposto del Comitato "Sì Meazza". E subito si scatena la ridda disu un tema caldo, che si inserisce in un clima già incandescente per il “Salva Milano“, il decreto che avrebbe dovuto far ripartire l’urbanistica milanese. Il primo affondo sulla Giunta Sala arriva da Alessandro Verri, capogruppo della Lega in Consiglio comunale: "Questa è l’ennesima conferma della gestione opaca e fallimentare del Comune su un tema così cruciale per la città.