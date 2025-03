Lettera43.it - Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 24 marzo 2025

Leggi su Lettera43.it

Venerdì 21Milano ha chiuso in ribasso dello 0,39%.Piazza Affari ha aperto in rialzo dello 0,58%. Avvio in calo per loa 110 punti.Lediin tempo reale9.11 – L’Europa apre in rialzo, Francoforte +0,8%Le Borse europee aprono in rialzo. Francoforte +0,8%, Parigi +0,77%, Londra +0,42%.9.05 – Milano apre in rialzo dello 0,58%Piazza Affari apre in rialzo dello 0,58%: primo indice Ftse Mib a 39.261 punti.8.31 – Lotra Btp e Bund apre in calo a 110 puntiLotra Btp italiani e Bund tedeschi apre in calo a 110 punti. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,89%, dal 3,87% della chiusura di venerdì.8.25 – Euro in recupero a 1,0846 dollariLa moneta unica sale dello 0,26% sul dollaro, portandosi a 1,0846. Rialzo anche nei confronti dello yen: +0,58% a 162,4800.