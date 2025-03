Ilrestodelcarlino.it - Le poesie di Boiardo diventano versi rap

La poesia di Matteo Mariadiventa musica, ritmo, parole che vibrano nell’aria. E questa volta lo fa in un modo del tutto inedito: attraverso il rap. Un gruppo di studenti dell’istituto superiore Gobetti di Scandiano, guidati dal professor Alessio Mariani, in arte Murubutu, ha trasformato idel poeta scandianese in un brano originale, mescolando la potenza della tradizione con l’energia dell’hip hop. E ora il risultato di questo straordinario esperimento è pronto a uscire dalle aule per conquistare il pubblico: il brano rap ispirato a un episodio de L’Inamoramento de Orlando sarà presentato ufficialmente al FestivaLove. Il laboratorio, promosso dal Centro Studi M.M.in collaborazione con il Gobetti, ha offerto agli studenti un’occasione unica: leggere, interpretare e riscrivere un classico della letteratura attraverso il linguaggio della musica urbana.