Le Paoline a Ferrara da 85 anni Il ruolo delle donne consacrate

Le Acli provinciali diaps, in collaborazione con la Congregazione Figlie di San Paolo e la Libreria, invitano la cittadinanza domani alle 17 alla Libreriadi via San Romano. L’incontro rientra nelle iniziative della Giornata Internazionale della Donna 2025 ed è incentrato su un confronto relativo alle proposte editorialiEdizioniche si occupano di politiche sociali, con uno sguardo all’impegno. L’appuntamento è anche occasione per ricordare la presenzada 85e ilper la comunità ecclesiale e per la divulgazione culturale, nell’animazione della città, nel supporto alle famiglie. Sarà presente una rappresentanza di suore che operano ae nell’ambito della casa editrice: Suor Daniela Cau e Suor Paola Fosson della Congregazione Figlie di San Paolo.