Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Winston strepitoso, Smith stavolta fa cilecca. Momo Faye indossa il suo vestito migliore

Jaylen BARFORD (21 minuti, 2/3 da 2, 1/7 da 3, 3/3 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 1 stoppata, 10 punti) Un ottimo sprazzo in un momento importante e dedizione efficace in retroguardia. Voto 6 Cassius(32 minuti, 8/11 da 2, 3/10 da 3, 5/6 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 4 assist, 30 punti) Fa pentole, coperchi e trova pure il tempo di mandare un saluto alla figlia addormentata in tribuna. Senza la sua prestazione l’Unahotels non sarebbe arrivata a giocarsela fino alla fine. Anche perché è costante nel segnare e valido in regia. Voto 8 Mouhamed(18 minuti, 5/8 da 2, 1/2 rai liberi, 8 rimbalzi, 3 perse, 3 stoppate, 11 punti) Gran bella prestazione. Prende subito le misure a Kabengele e alla distanza vince il duello con il temuto avversario. Presidia i tabelloni e punge in attacco.