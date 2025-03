Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Mazzei non sbaglia una lettura. Kharmoud spinge a tutta forza

Leggi su Sport.quotidiano.net

CECCHINI 6un disimpegno nel primo tempo ma rimedia subito dopo con un bell’intervento. DONIDA 6,5 Attento e preciso sia nelle chiusure preventive che nell’uomo contro uomo.7 Non doveva giocare e invece eccolo in campo dopo l’infortunio di Polvani. Nonniente e sfiora anche l’eurogol. BERTOLO 6,5 Al rientro il capitano offre una grande prova. STICKLER 6 Si limita a contenere le scorribande sulla fascia dei biancorossi (dal 40’ st DIODATO SV). BASANISI 6,5 Tantissime galoppate in mediana per il numero dieci, che mette anche lo zampino in un paio di occasioni pericolose (dal 27’ st GRESELIN 6 Sciupa un contropiede nel finale). MALDONADO 6,5 Le sue geometrie sono indispensabili per il ritmo di gioco della Pistoiese. BOCCIA 6 Lezioso nella prima frazione, più incisivo nella ripresa quando si accende con alcuni strappi palla al piede (dal 33’ st GRILLI SV).