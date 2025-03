Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Forrest in serata no. Kemp schiacciato nella lotta a rimbalzo. Cooke si sbatte

5 Chiude con 3/12 dal campo, 4 palle perse sono i numeri che inquadrano laccia del folletto di Pompano. SACCAGGI 5,5 ’Sacca’ come al solito si danna l’anima ma quando niente va per il verso giusto diventa difficile anche per untore come lui trovare la via giusta. CERON 5 Parte in quintetto ma soffre e non poco il suo diretto avversario, in difesa lascia troppi spazi ed in attacco non punge.5,5 Qualcosina di meglio la combina in attacco mentre sotto i tabelloni non riesce ad incidere (2 rimbalzi).6 Chiude con una doppia-doppia da 16 punti e 13 rimbalzi che vale oro in unain cui non funziona nulla. PASCHALL 5 Decisamente fuori partita e, purtroppo per Pistoia, non riesce mai ad entrarci. Nei suoi 15 minuti in campo non si vede mai. BENETTI 5,5 Impegno e dedizione non mancano ma gli avversari sono troppo forti e ci sarebbe bisogno di altro per provare a contrastarli.