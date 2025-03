Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Fantinelli, 18 assist da record

Aradori 7 (in 24’ 3/7 da due, 2/4 da tre, 4/4 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse, 2). Discreta prestazione balistica per lui che trova con continuità la via del canestro, ma si fa vedere anche a rimbalzo. Gabriel 6,5 (in 28’ 4/7 da due, 2/7 da tre, 0/1 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse). Parte bene, si spegne per un tratto, ma il suo atteggiamento è sempre positivo. Nell’ultimo quarto si riaccende e dà il via all’allungo definitivo della Effe. Bolpin 6 (in 27’ 2/4 da due, una persa, 4, una stoppata). Prestazione senza alti, ma nemmeno bassi. In attacco non si vede molto, in difesa si limita al compitino controllando senza grossi affanni gli esterni avversari. Panni 6,5 (in 20’ 2/7 da tre, 4/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 recuperate, una persa, un). Playmaker o guardia ci mette tanto impegno sui due lati del campo.