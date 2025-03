Ilnapolista.it - Le Nazionali restituiscono a Conte calciatori forse stanchi, certamente rivitalizzati

LeSe letolgono (riposo e mettono a rischio i muscoli), ledanno. Per Antoniosono arrivate buone notizie dai suoi in giro per l’Europa. Prima di tutto gli azzurri agli ordini di Spalletti sono stati protagonisti nel chiaroscuro della doppia sfida contro la Germania. Raspadori e Politano sono stati decisivi e la loro mancanza nel primo tempo di Dortmund ha abbassato notevolmente il tasso tecnico dell’attacco e la possibilità di Kean di avere palloni giocabili.Scott McTominay è andato a segno con la Scozia, Lukaku scatenato con il suo Belgio mettendo a segno una doppietta. Ciò che emerge come notizia positiva perè la condizione fisica dei suoi: anche per Di Lorenzo e Buongiorno la tenuta è sembrata ottima.