Le migliori aziende in cui lavorare in Toscana. La classifica ne premia 4

Firenze, 24 marzo 2025 – Sono quattro letoscane che si trovano nelle classifiche 2025 di “Great place to work Italia”, che ogni anno individua leorganizzazioni in cuinel nostro Paese. L'indagine ha coinvolto oltre 203mila collaboratori di 404, suddividendole in categorie in base al numero di dipendenti: dalle realtà con 10-49 dipendenti fino a quelle più grandi, sopra i mille dipendenti. Tra i criteri di valutazione principali, spiccano la fiducia dei lavoratori e la soddisfazione complessiva, fattori che, secondo gli analisti, influiscono direttamente sulla crescita del fatturato. Ecco letoscanete nelle rispettive categorie.con oltre 1.000 dipendenti Tra le 75dove si sta meglio c’è Eli Lilly, al quarto posto. L’azienda opera in Italia dal 1959, con un polo produttivo di eccellenza a Sesto Fiorentino.