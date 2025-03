Formiche.net - Le lunghe notti turche contro l’autoritarismo. Ragioni e implicazioni delle mosse di Erdo?an

Leggi su Formiche.net

“La paura non ha alcun beneficio nella morte! Sarai sconfitto dalla nostra rettitudine, dal nostro coraggio, dalla nostra modestia, dal nostro volto sorridente!”. Con queste parole, Ekrem ?mamo?lu ha commentato la convalida del suo arresto, sancita ufficialmente nella tarda mattinata di domenica 23 marzo. Il sindaco di Istanbul, tra le figure più rilevanti dell’opposizione turca e designato dal suo partito CHP come contendente alla presidenza nelle future elezioni, ad ora fissate per il 2028, è stato arrestato con l’accusa di corruzione. Al momento, diversamente da come si pensava all’inizio, non è stata confermata l’accusa di terrorismo, scongiurando l’ipotesi di un possibile commissariamento della municipalità da parte del governo. Cadendo questo secondo caso di imputazione, il consiglio municipale, a maggioranza CHP dovrebbe quindi eleggere un sostituto nella giornata di mercoledì.