Le interviste. "Atteggiamento giusto. Ora azzeriamo la testa»

Gara3 dei quarti playoff finisce con la corsa verso la curva e l’abituale salto-festoso dei giocatori di casa. Una scena verificatasi 18 volte su 19 uscite interne. Dunque è 2-1 Lube e mercoledì l’Allianz sarà spalle al muro, con i campioni d’Italia di Perugia (3-1 a Modena ieri e tris nella serie) spettatori interessati. Ai cronisti parla l’Mvp Alex Nikolov: "La squadra è riuscita a fare delle cose veramente strepitose in attacco e in battuta, e questa è stata sicuramente la chiave della partita, anche perché con questi fondamentali siamo riusciti a sopperire alle difficoltà che soprattutto io ho accusato in ricezione. Questa è la prima volta che mi trovo in vantaggio in una serie playoff da quando sono alla Lube, mercoledì a Milano dovremo comunque scendere in campo come se fossimo 0-0 nel computo dei match.