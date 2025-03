Sport.quotidiano.net - Le interviste a fine gara. Biancon: "Non c’è stata reazione»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una sconfitta senza possibilità di appello, quella incassata dalla Robur a Foligno. La Fulgens ha sempre avuto in mano le redini della partita e si è presa, meritatamente, l’intera posta in palio. Per il Siena una prestazione senza personalità, un passo indietro rispetto allacon il Terranuova Traiana. Nelle parole di Enricotutta l’amarezza dello spogliatoioero. "Loro hanno dimostrato di essere un’ottima squadra – ha affermato il difensore nel post partita –: ci hanno messo in difficoltà sia nelladi andata che ieri, in quella di ritorno. C’è comunque stato un momento in cui abbiamo provato a giocare, verso ladel primo tempo, ci è stato, purtroppo, anche annullato un gol, anche se non ho ben capito la dinamica dell’azione. Non so dare una spiegazione al fatto che siamo sembrati scarichi".