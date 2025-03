Puntomagazine.it - Le Borse europee aprono in rialzo, attese per l’impatto dei dazi americani

in crescita: gli investitori attenti aie alle trattative di pace tra Russia e UcrainaLehanno avviato la giornata di scambi con segni positivi, spingendo gli investitori a scommettere su una ripresa delle attività economiche. Francoforte è salita dello 0,8%, Parigi ha guadagnato lo 0,77% e Londra ha visto un incremento dello 0,42%. Questo slancio iniziale arriva in un contesto di incertezze globali, con particolare attenzione focalizzata sugli sviluppi legati aie alle trattative di pace tra Russia e Ucraina.deiIl 2 aprile si avvicina, data in cui gli Stati Uniti potrebbero introdurre una serie dimirati su vari settori, suscitando preoccupazione nei mercati internazionali. Tuttavia, gli analisti suggeriscono che se idovessero rivelarsi mirati e non estesi,sull’economia globale potrebbe essere meno traumatico rispetto alle previsioni iniziali.