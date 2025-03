Lanazione.it - Le Barrique in Corso Mazzoni. Il bistrot dall’anima gentile «Qui l’accoglienza è padrona»

Un punto di riferimento in ogni giorno dell’anno. È Le, uno dei locali simbolo del centro storico, che di recente ha tagliato il traguardo dei venti anni di attività. Un ristorante che dal giorno della sua apertura nel luglio del 2004, ha saputo coniugare tradizione, innovazione e passione per la cucina, diventando un vero e proprio punto di riferimento per pratesi e turisti. Oggi sotto la guida di Simona Marinai, vicepresidente nazionale di Fipe Confcommercio, e Leonardo Pignone, il locale ha conquistato un posto speciale nel panorama gastronomico della città. Aperto inizialmente come ’vinaino’ con pochi posti a sedere, Leè evoluto nel tempo oltre ad essersi ampliato, senza perdere il gusto informale, ma chic che lo ha sempre contraddistinto. Non un ristorante, non solo un bar, ma un luogo che coniuga la pausa pranzo, l’aperitivo, la cena o semplicemente un drink a fine pasto o a metà pomeriggio.