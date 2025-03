Notizie.com - Le accuse di molestie sessuali a Gérard Depardieu, il processo in Francia

Inizia oggi il, insi svolge l’udienza dopo le gravidi violenza sessuale all’attore.Ledi, ilin(ANSA) Notizie.comStavolta non ci sarà rinvio dopo che a ottobre era stato disposto per l’indisponibilità dell’attore fermato dalla degenza per un quadruplo bypass aorto-coronarico e le difficoltà collegate al diabete.La seduta dell’udienza nell’ambito delche vede accusato l’attoredi violenza sessuale sul set, è prevista per le 13.30 di oggi, lunedì 24 marzo, e continuerà almeno fino a domani di fronte al Tribunale penale.Jeremie Assous, avvocato dell’artista, ha già confermato all’Afp la presenza dell’attore di fronte al giudice, pare che saranno presenti inoltre le due querelanti.