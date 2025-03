Unlimitednews.it - LBO France acquisisce una partecipazione di maggioranza in Amahorse

MILANO (ITALPRESS) – LBO, attraverso la sua piattaforma italiana Polis SGR, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di unadiin, azienda italiana leader nella progettazione e distribuzione di abbigliamento e accessori per l’equitazione. Nell’ambito dell’operazione, i fondatori Riccardo Volpi e Simone Volpi – assistiti dal commercialista-revisore legale Vincenzo Truppa – hanno reinvestito e continueranno a guidare la società. Lo si legge in una nota.Con sede a San Giustino (Perugia),è una delle principali aziende nel settore equestre da oltre 30 anni, riunendo marchi prestigiosi come Acavallo, Equestro eschini Stivali Milano.Con un team di oltre 50 professionisti,ha registrato una crescita solida e sostenibile, supportata da una strategia focalizzata sullo sviluppo di marchi proprietari e sull’acquisizione di altre importanti realtà nazionali, ultima delle quali “Le Selle Italiane”, azienda veneta specializzata nella produzione di selle di alta gamma.